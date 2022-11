Williams disse que não gosta da palavra reforma e prefere pensar nesta fase da sua vida como uma fase de "evolução fora do ténis, para outras coisas que são importantes", revelou a atleta.

Serena Williams diz estar pronta para se afastar do ténis depois de ganhar 23 títulos do Grand Slam, a tenista assume que pretende focar-se em ter outro filho e dedicar-se aos negócios.

Williams está esta semana em Toronto, num torneio de campo duro que antecede o Open dos Estados Unidos, o último evento do Grand Slam do ano, que começa em Nova Iorque a 29 de agosto.

A norte-americana já ganhou mais títulos do Grand Slam na era profissional do que qualquer outra mulher ou homem. Apenas uma jogadora, Margaret Court, recolheu mais, no total possui 24, embora tenha ganho uma parte dos seus troféus na era amadora.