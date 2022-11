Fernando Chalana: "Grande jogador, muito boa pessoa e um espírito simples"

David Borges, comentador da SIC, recorda Fernando Chalana como um "grande jogador, muito boa pessoa e um espírito simples".

Afirma que era uma pessoa que não devia ter sido exposta pelo Benfica a situações para as quais não estava preparado.

Era uma pessoa para dar rosto à história do Benfica, mas foi demasiado exposto para uma pessoa tão simples como ele era.

"Exibições deslumbrantes" marcaram a carreira de Fernando Chalana, que "fez parte das últimas grandes equipas do Benfica".

Fernando Chalana fez parte de uma das últimas grandes gerações do Benfica.

O antigo jogador do Benfica morreu esta quarta-feira de madrugada aos 63 anos. Chalana era natural do Barreiro e vestiu oficialmente pela primeira vez a camisola do Benfica aos 17 anos.