Polémica no Judo: Federação admite levar sete atletas a tribunal

O organismo vai reunir-se na terça-feira com o secretário de Estado da Juventude e do Desporto e com o Comité Olímpico para resolver o problema, mas recusa falar com os atletas.

Recorde-se que, na quinta-feira, sete atletas assinaram uma carta aberta onde acusam a Federação de Judo e o presidente, Jorge Fernandes, de atitudes opressivas e discriminatórias e de gestos xenófobos. Dizem ainda que estão proibidos de falar sobre saúde mental.

Seis dos sete atletas que assinaram a carta marcaram presença nos últimos Jogos Olímpicos, em Tóquio. Cinco pertencem ao Benfica. O clube já reagiu: defende os judocas e critica o presidente da Federação, principal alvo das críticas.