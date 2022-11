César Peixoto diz que Paços de Ferreira tem de ser favorito quando joga em casa

O treinador César Peixoto disse este domingo esperar mais eficácia do Paços de Ferreira frente ao "difícil" Portimonense, destacando a importância de começar o campeonato em casa com uma vitória, na segunda jornada da I Liga de futebol.

"É importante começar o campeonato em casa a vencer e esperamos ser mais eficazes. Temos de criar um ambiente difícil para mantermos as dificuldades que os adversários costumam sentir a jogar aqui, até porque em casa temos de ser favoritos", disse César Peixoto, na conferência de antevisão ao jogo de segunda-feira.

O técnico pacense mantém a pressão da vitória para "um jogo difícil", lembrando as características do Portimonense, uma equipa que na época passada fez mais pontos como visitante.

"Vai ser um jogo difícil, o Portimonense no ano passado fez mais pontos fora do que em casa, são muito fortes nos duelos e bolas paradas, tanto defensiva como ofensivamente, muito competitivos e agressivos. Só temos de contrapor esse maior poderio físico com a nossa forma de jogar. São mais altos e robustos, mas isso não quer dizer nada", referiu.

César Peixoto olha para cada jogo como uma final e para a decisão de segunda-feira vai enfrentar problemas para formar o 'onze', face à ausência confirmada do médio Luiz Carlos e, provavelmente, do guarda-redes Jordi, ambos por lesão, a que acresce a saída do clube do extremo brasileiro Lucas Silva, suplente utilizado em Barcelos, na última jornada (derrota por 1-0).

"Ainda não é certo que [o Jordi] vai estar fora de jogo, mas temos o Zé [Oliveira] ou o James e confiamos neles. O Luiz [Carlos] está fora, tal como o Jorge Silva, o Vigário ou o Flávio, que já treina connosco. O Tiago Ilori ainda não está pronto e o Lucas Silva já foi", sintetizou o técnico pacense.

Esta lista de ausentes apenas é contrariada com a estreia do regressado Koffi, novamente cedido pelo Reims, de França, já que Kayky, extremo brasileiro cedido pelo Manchester City, não foi inscrito a tempo do jogo.

"O ideal para um treinador é começar época com a equipa formada, mas esse ideal dificilmente existe no futebol. É verdade que com outras opções podíamos ter mais soluções, e, quantas mais opções, melhor. Há possibilidade de entrar mais gente, temos os nossos alvos e sabemos o que a equipa precisa", adiantou César Peixoto.

Paços de Ferreira e Portimonense, ainda sem qualquer ponto no campeonato, defrontam-se no estádio Capital do Móvel, na segunda-feira, às 20:30, num jogo que terá arbitragem de Hugo Pinheiro, da associação de Braga.