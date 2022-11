Pedro Pichardo sagra-se campeão europeu do triplo salto

Pedro Pichardo sagrou-se esta quarta-feira campeão da europeu do triplo salto ao conquistar o ouro nos Europeus multidesportos de Munique, na Alemanha.

Ao segundo ensaio, o atleta de 29 anos fez 17,50 metros, superiorizando-se claramente ao italiano Andrea Dallavalle, campeão europeu sub-23 em 2021, por 46 centímetros, e ao francês Jean Marc Pontvianne, por 56 centímetros, medalhas de prata e bronze, respetivamente

O atleta português era o favorito à vitória nos Europeus uma vez que, há menos de um mês, se tinha sagrado campeão mundial do triplo salto, em Eugene, nos Estados Unidos.

Tiago Pereira conseguiu acesso aos três últimos saltos com 16,59, o oitavo lugar, melhorando posteriormente apenas um centímetro, pelo que terminou nessa posição.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até domingo e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

A seleção portuguesa conquistou três medalhas até ao momento, duas de ouro, através de Pedro Pablo Pichardo no triplo salto, e do ciclista Iúri Leitão, no scratch, no ciclismo de pista, e uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso.