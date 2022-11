Benfica conquista Taça Intercontinental de sub-20

O Benfica conquistou este domingo a primeira edição da Taça Intercontinental de futebol de sub-20, ao vencer os uruguaios do Peñarol, por 1-0, em jogo disputado em Montevidéu.

No Estádio Centenário, um golo de Luís Semedo, aos 69 minutos, garantiu o triunfo da equipa comandada por Luís Castro, que em abril tinha vencido a UEFA Youth League, ao impor-se na final ao Salzburgo (6-0).

Já o Peñarol é o atual campeão sul-americano de sub-20, depois de em fevereiro ter erguido o troféu da Taça Libertadores 'jovem', numa final diante do Independiente del Valle.

Presidente da República felicita Benfica

O Presidente da República felicitou a equipa de sub-20 do Benfica através de uma mensagem publicada no "site" da presidência.

Na mensagem, Marcelo Rebelo de Sousa "felicita a equipa de Sub-20 do Sport Lisboa e Benfica, treinada por Luís Castro, que venceu a Taça Intercontinental da categoria, disputada na cidade de Montevideu, no Uruguai".

Presidente da FPF felicita Benfica por conquista

Também o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, felicitou o Benfica pela conquista, considerando que a mesma "reforça a grandeza do clube e a qualidade do futebol português".

Numa mensagem divulgada no site oficial da FPF, Fernando Gomes destacou a "demonstração categórica de classe, talento e entrega que permitiu uma vitória absolutamente merecida" do Benfica sobre os uruguaios do Peñarol, em Montevidéu.