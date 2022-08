Fórmula 1: Daniel Ricciardo deixa McLaren no final da temporada

O piloto australiano Daniel Ricciardo vai deixar a McLaren no final da temporada, após rescindir o contrato que ligava a duas partes até 2023, informou esta quarta-feira a equipa do Mundial de Fórmula 1, em comunicado.

"A McLaren Racing e Daniel Ricciardo podem confirmar que o contrato de Daniel até 2023 foi rescindido antecipadamente, pois ambas as partes concordaram mutuamente que [o piloto] deixará a equipa no final da temporada de Fórmula 1 de 2022", pode ler-se na nota divulgada pela marca inglesa, no site oficial.

O colega de equipa do britânico Lando Norris ingressou na McLaren Racing em 2021 e teve como ponto alto a vitória no Grande Prémio de Itália de 2021, em Monza.

O experiente piloto, de 33 anos, revelou ter sido "um privilégio fazer parte da família McLaren" e adiantou que falará em breve sobre o seu futuro.