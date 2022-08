Samaris, ex-Benfica, regressa ao futebol português

O futebolista grego Andreas Samaris, antigo jogador do Benfica, foi esta segunda-feira oficializado como reforço do Rio Ave, clube recém-promovido à Primeira Liga de futebol.

"Quatro vezes campeão nacional em Portugal. Vencedor de uma Taça de Portugal, de uma Supertaça, de duas Taças da Liga, uma Liga grega, 39 internacionalizações pela Grécia, participação no Campeonato do Mundo 2014. O seu cartão de visita dispensa qualquer tipo de apresentações neste regresso ao futebol português", lê-se no comunicado divulgado pelo Rio Ave.



Samaris chegou ao Benfica em 2014/15, vindo do Olympiacos, e passou sete temporadas no clube da Luz, acabando na última temporada por rumar aos Países Baixos, onde com sucesso ajudou o Fortuna Sittard a fugir à despromoção no campeonato holandês.



O médio helénico é reforço do Rio Ave numa altura em que a equipa de Luís Freire, de regresso ao principal escalão, leva quatro pontos na I Liga, depois de ter alcançado o primeiro triunfo na prova no último fim semana, em Vila do Conde, perante o campeão FC Porto (3-1).