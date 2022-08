Atentado nos Jogos Olímpicos de Munique: cinco décadas depois, famílias vão ser indemnizadas

O Governo alemão vai indemnizar as famílias das vítimas do atentado nos Jogos Olímpicos de Munique de 1972. Cinco décadas depois, o acordo com os familiares põe fim a anos de negociação e determina o pagamento de 28 milhões de euros.

O pagamento ficará a cargo do Governo alemão, da cidade de Munique e da Baviera. Os Presidentes alemão e israelita já saudaram o acordo, que chega a tempo das cerimónias que assinalam o atentado, na segunda-feira.

A 5 de setembro de 1972, membros do grupo palestiniano Setembro Negro invadiram a vila olímpica com o objetivo de forçar a libertação de prisioneiros palestinianos em Israel e na Alemanha.

Terroristas e reféns acabariam por morrer, numa tentativa falhada de resgate pela polícia alemã.

Morreram 11 membros da delegação israelita e um polícia alemão. Até hoje, não é claro se as vítimas foram mortas pelos terroristas ou pela polícia.