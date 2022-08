Vídeo polémico mostra carícias "inapropriadas" de treinador a tenista

A tenista checa Sara Bejlek respondeu à onda de críticas após um vídeo a comemorar uma vitória no Open dos Estados Unidos se tornar viral.

No vídeo, a atleta aparece a comemorar com o pai e com o treinador, Jakub Kahoun. Assim que os abraça, os dois homens parecem estar a acariciar os glúteos da jogadora. O pai é ainda visto a dar um beijo na boca à filha.