Treinador do Gil Vicente rejeita FC Porto frágil em Barcelos

Sérgio Conceição diz que a última derrota com o Rio Ave foi a que mais lhe custou ao serviço do FC Porto. O treinador diz que foi massacrado durante a semana por se ter queixado do tempo útil de jogo nessa partida, mas estava a referir-se ao futebol português em geral.

Os barcelenses somaram em Vizela o segundo empate consecutivo no campeonato, ao passo que os campeões nacionais vêm de uma derrota na visita ao Rio Ave (3-1), numa ronda em que o também recém-promovido Desportivo de Chaves bateu o Sporting (2-0).

"Não nos vamos reger por esses jogos, mas por aquilo que podemos fazer e pela crença de que é possível lutar por um resultado positivo. Não temos os outros como referência, apenas como um mero exemplo do que sucedeu. As equipas são competitivas e podem ganhar. Obviamente, quem luta por outras metas e anda em provas mais aliciantes tem uma percentagem maior, mas o jogo começa 0-0 e lutaremos para ter vantagem", notou o treinador do Gil Vicente.

Falando nas "diferenças substanciais a todos os níveis" entre Gil Vicente e FC Porto, Ivo Vieira lembrou algum equilíbrio "em termos de comportamentos e de desejo" de vencer, esperando que os minhotos "levem para o campo aquilo em que trabalham e acreditam".

"Defrontar o campeão nacional aumenta um pouco os índices de concentração de forma natural, até por se tratar de um jogo mais aliciante. O meu propósito é que nos jogos que se disputam frente aos não ditos 'grandes' tenhamos igual motivação. Por vezes, é com esses clubes que temos obrigatoriamente de somar pontos", avisou o treinador, ainda a lidar com as lesões do russo Stanislav Kritciuk e dos brasileiros Lucas Barros e Murilo.

O clube de Barcelos também estará privado Carraça, emprestado pelos dragões, para a nona partida oficial em 2022/23, esperando dar continuidade ao maior entrosamento do plantel, na ressaca da presença em duas pré-eliminatórias da Liga Conferência Europa.

"Vamos entrar numa fase com mais estabilidade em termos de espaço de trabalho. Já se notou um pouco na primeira parte do encontro passado algumas rotinas e a resolução de problemas, excetuando aquele desmaio de cinco minutos que tivemos", expressou Ivo Vieira, sobre uma vantagem de dois golos esbanjada em Vizela a caminho do intervalo.

O mercado de transferências, que fechou na quinta-feira, proporcionou 13 entradas e 10 saídas no Gil Vicente, resistente à cobiça em torno do goleador espanhol Fran Navarro e focado em "trabalhar, valorizar e melhorar a cada dia" os atletas que estão em Barcelos.

"Não gosto de me lamentar sobre aquilo que tenho ou não tenho. Mesmo em clubes de dimensão enorme internacional, todos os treinadores querem sempre melhores opções e resultados. Não fugimos à regra, mas acredito muito no processo e naqueles que temos. Entrando ou saindo muitos, há uma simbiose no clube e trabalhamos para o estabilizar, sem entrarmos em loucuras nem aventuras e sabendo para aquilo que vamos", avaliou.

O Gil Vicente, 12.º colocado da I Liga, com cinco pontos, recebe o campeão nacional FC Porto, terceiro, com nove, no sábado, às 20:30, no Estádio Cidade de Barcelos, em jogo da quinta ronda, com arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.