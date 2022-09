Treinadores do Vizela e do Benfica criticam arbitragem de Fábio Veríssimo

O Benfica recebeu e venceu, esta sexta-feira, o Vizela por 2-1 em jogo da quinta jornada da I Liga portuguesa. O golo do triunfo foi conseguido de penálti aos 90+12 minutos.

No fim do jogo, o treinador do Vizela considerou o resultado injusto e critica o penalti assinalado por Fábio Veríssimo, já no fim dos oito minutos do prolongamento,

Roger Shmidt também reclamou da arbitragem. Apesar de reconhecer que não foi o melhor jogo do Benfica, destacou a atitude da equipa.

O clube da Luz terminou o jogo com menos dois jogadores, depois das expulsões de Gonçalo Ramos aos 90+1’ e de João Mário aos 90+13’ por acumulação de cartões amarelos.

Com este resultado, as ‘águias’ asseguram a liderança isolada com 15 pontos. Já o Vizela fica no 13.º lugar - à condição - com 5 pontos.