Marcelo e Costa felicitam nadador Diogo Ribeiro pelos três títulos mundiais de juniores

Através de uma nota publicada no site da Presidência da República , o chefe de Estado "felicita o nadador Diogo Ribeiro" pela conquista do título mundial nos 50 metros mariposa, com recorde do mundo, assim como pelas duas medalhas de outro nas provas de 50 metros livres e 100 metros mariposa.

Diogo Ribeiro conquistou no sábado o título mundial de natação em juniores nos 50 metros mariposa, em Lima, no Peru, com recorde do mundo do escalão, juntando esta conquista às medalhas de ouro nos 50 livres e nos 100 mariposa.