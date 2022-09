Portugal vence Turquia e está no play-off de acesso ao Mundial de futebol feminino de 2023

A seleção portuguesa feminina de futebol garantiu, esta terça-feira, um lugar no play-off europeu de apuramento para o Mundial de 2023, ao golear a Turquia por 4-0, em Vizela, na 10.ª e última jornada do Grupo H.

Telma Encarnação (33 minutos), Kika Nazareth (36’), Kezban Tag (49’), na própria baliza, e Andreia Faria (79’) marcaram os golos da formação das ‘quinas’, que terminou no segundo lugar do agrupamento, com 22 pontos, contra 27 da já apurada Alemanha.