Sporting empata em Frankfurt na UEFA Youth League

O Sporting estreou-se, esta quarta-feira, na edição 2022/23 da Liga Jovem da UEFA de futebol (UEFA Youth League) com um empate no terreno do Eintracht Frankfurt (1-1), num encontro do Grupo D em que os ‘leões’ desperdiçaram várias ocasiões de golo.

No Sportpark Dreieich, nos arredores de Frankfurt, o Sporting chegou à vantagem aos 10 minutos, com Rodrigo Ribeiro a aparecer completamente solto na área e a concretizar com sucesso, após assistência de Samuel Justo.

Antes do intervalo, Dário Essugo, com um grande remate de longe, obrigou o austríaco Matteo Bignetti a grande defesa.

Na segunda parte, a equipa de Filipe Çelikkaya voltou a ter mais bola, mas foi o Eintracht Frankfurt a marcar, num lance de contra-ataque finalizado por Schäfer, aos 62 minutos.

A equipa lisboeta esteve perto do segundo golo, primeiro por Isnaba Mané e depois por Rodrigo Ribeiro, mas a igualdade manteve-se no marcador até final, com o Eintracht Frankfurt a ficar reduzido a 10 unidades já nos descontos, aos 90+3 minutos, por expulsão de Louis Kolbe.

No outro jogo do Grupo D, Tottenham e Marselha defrontam-se, esta quarta-feira, em Londres, a partir das 14:00.

Na última temporada, o Sporting alcançou os quartos-de-final da UEFA Youth League, mas acabou eliminado nessa fase pelo Benfica (4-0), equipa que viria a conquistar a competição.