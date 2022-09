“Criança obrigada a despir a camisola do seu emblema"? Proença critica incidente em Famalicão

"Se queremos que o futebol seja uma festa para as famílias, temos de refletir quanto ao significado de uma criança ser obrigada a despir a camisola do seu emblema pelo simples facto de estar numa bancada onde a maioria dos adeptos torce por outro clube. Não é este o futebol que queremos" , insurgiu-se Pedro Proença, nas redes sociais.

No desafio da sexta jornada da I Liga, disputado no sábado, em Vila Nova de Famalicão, uma criança terá sido obrigada a despir a camisola do Benfica numa bancada em clara maioria de adeptos locais, gesto reprovado pelo responsável máximo da entidade que organiza os campeonatos profissionais.

Pedro Proença recorda que o incidente ocorreu na semana em que os capitães das equipas profissionais assinaram a Carta pela Integridade, destacando ainda o gesto "magnífico" do jogador do Santa Clara que parou o jogo, em posição vantajosa, depois de acertar no rosto de rival do Vitória de Guimarães, bem como a "bonita" ação do FC Porto na homenagem a adepto octogenário.

Já o Secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Correia, diz que o que se passou exige "o maior protesto", pelo que entende que "as entidades envolvidas têm de prestar esclarecimentos pelo sucedido".