FPF e Liga lamentam morte de Fernando Pedrosa e elogiam o trajeto como dirigente

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Liga de clubes lamentaram este domingo a morte de Fernando Pedrosa, antigo presidente do Vitória de Setúbal, aos 91 anos, elogiando as suas virtudes pessoais e o seu desempenho enquanto dirigente desportivo.

“Foi com enorme consternação e mágoa que tive conhecimento da morte de Fernando Pedrosa. Um emérito dirigente, um apaixonado pelo futebol e pelo seu Vitória, mas acima de tudo um homem bom e um grande senhor”, escreveu o presidente da FPF numa nota publicada no sítio federativo na Internet, na qual endereça uma palavra de conforto aos familiares e amigos, bem como a todos os vitorianos.

Fernando Gomes elogiou “o trajeto e a postura” de Fernando Pedrosa no dirigismo, que serviram “de exemplo e de inspiração”, e destacou o legado que deixou, que “enriquece os homens do futebol e do desporto” e, muito especialmente, aqueles “que tiveram a felicidade de conviver” com ele.

Também a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) emitiu uma nota de pesar profundo pela morte de Fernando Pedrosa e recordou o seu percurso como dirigente desportivo.

“Histórico presidente do emblema de Setúbal, Fernando Pedrosa liderou o Vitória de Setúbal em quatro períodos diferentes (1964-1969, 1971-1972, 1982-1985 e 1991-1994) e ficou ligado a uma das décadas mais vitoriosas da história do clube, com as conquistas da Taça de Portugal em 1964/65 e 1966/67, e com campanhas europeias do clube”, lê-se na mensagem do organismo liderado por Pedro Proença.

A LPFP recordou ainda que Fernando Pedrosa também desempenhou funções na FPF e manteve uma ligação forte com a cidade de Setúbal, com cargos na vereação da Câmara Municipal de Setúbal e na direção da Santa Casa da Misericórdia da cidade.

Fernando Pedrosa morreu hoje aos 91 anos e o seu funeral está marcado para a próxima terça-feira, realizando-se as exéquias pelas 11:45 e a cremação às 12, no crematório de Setúbal.