Liga das Nações: surpresas e regressos nos convocados de Fernando Santos

O selecionador português de futebol efetuou, esta quinta-feira, seis alterações nos convocados da seleção portuguesa de futebol para os dois últimos encontros no Grupo A2 da Liga das Nações 2022/23.

Em relação aos quatro jogos de junho, Fernando Santos fez regressar os defesas Rúben Dias e Tiago Djaló, o médio João Mário e os avançados Pedro Neto, João Félix e Rafa.

Face a estas entradas, numa lista que continua com 26, saíram os centrais David Carmo e Domingos Duarte, os médios João Moutinho e Otávio, único que deixa os eleitos devido a lesão, André Silva e Gonçalo Guedes.

De fora, continuam uma série de jogadores que entraram muito bem na época 2022/23, casos dos encarnados António Silva, Florentino Luís ou Gonçalo Ramos e dos leões Francisco Trincão ou Pedro Gonçalves, bem como Renato Sanches, que está lesionado.

Depois dos quatro jogos de junho (1-1 em Espanha, 4-0 à Suíça, 2-0 à República Checa e 0-1 na Suíça), Portugal segue no segundo lugar do Grupo A2, com sete pontos, a um da líder Espanha e com mais três do que os checos e quatro face aos helvéticos.

Nas duas últimas rondas, a formação das quinas defronta os checos, em 24 de setembro, em Praga, sem João Cancelo, que vai ter de cumprir um jogo de castigo, e fecha com os espanhóis, três dias depois, em 27, no Estádio Municipal de Braga, com ambos os jogos agendados para as 19:45 (hora portuguesa).

A seleção lusa, vencedora da primeira edição da Liga das Nações, em 2019, precisa de vencer o agrupamento para chegar à final four da terceira edição, sendo que a segunda foi conquistada pela França, numa final com a Espanha, em 2021.

A fase final da Liga das Nações realiza-se de 14 a 18 de junho de 2023, com os vencedores dos quatro grupos da Liga A, sendo que os últimos de cada um dos agrupamentos descem à Liga B.

A lista dos 26 convocados

Guarda-redes

Rui Patrício (AS Roma)

Diogo Costa (FC Porto)

José Sá (Wolverhampton)

Defesas

Diogo Dalot (Manchester United)

João Cancelo (Manchester City)

Pepe (FC Porto)

Rúben Dias (Manchester City)

Tiago Djaló (Lille)

Danilo Pereira (Paris Saint-Germain)

Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund)

Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

Médios

Rúben Neves (Wolverhampton)

Vitinha (Paris Saint-Germain)

Bruno Fernandes (Manchester United)

João Mário (Benfica)

Matheus Nunes (Wolverhampton)

William Carvalho (Betis)

João Palhinha (Fulham)

Bernardo Silva (Manchester City)

Avançados