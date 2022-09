Camisola usada por Michael Jordan nas finais de 1998 leiloada por valor recorde

A camisola que Michael Jordan usou no jogo de abertura das finais da NBA, em 1998, foi vendida em leilão por 10,1 milhões de dólares (o mesmo em euros). Este é o valor mais alto alguma vez pago por um item desportivo.

A Sotheby’s, responsável pelo leilão que decorreu esta quinta-feira, avança que o equipamento do basquetebolista norte-americano causou uma “excitação palpável” entre os fãs e colecionadores. No total, foram realizadas 20 ofertas ao número 23 do Chicago Bulls.

Brahm Wachter, um dos responsáveis da leiloeira, afirma que o recorde estabelecido “solidifica Michael Jordan como indiscutível G.O.A.T [sigla para “greatest of all time”, o “melhor de todos os tempos” em português], provando que o seu nome e incomparável legado é simplesmente tão relevante como era há perto de 25 anos”. Para muitos, Michael Jordan continua a ser o melhor jogador da história do basquetebol.

Ao ultrapassar os 10 milhões de dólares, o leilão do equipamento da estrela da NBA ultrapassou a camisola que o futebolista Diego Maradona usou na final do Mundial de 1986 – vendida por 9,28 milhões de dólares (o mesmo em euros). Quem comprou a camisola de Jornda, levou ainda uma revista da Sports Illustrated, de junho de 1998, onde o basquetebolista figurava na capa.

Depois de uma abrupta aposentação – na sequência da morte do pai – Michael Jordan regressou à NBA na época de 1993-94. Em 1998, ano em que usou o equipamento agora vendido, os Chicago Bulls conquistaram o sexto campeonato e Michael Jordan recebeu o sexto título de MVP (“Most Valiable Player”, “Jogador mais valiosos” em português) – o que representa um recorde na NBA.