Futebolista portuguesa entre as 15 nomeadas para o prémio Golden Girl

A futebolista internacional portuguesa Kika Nazareth está entre as 15 nomeadas para o prémio 'Golden Girl' (menina de ouro), na sua primeira edição, à semelhança do que o jornal italiano Tuttosport instituiu para distinguir as 'promessas' masculinas sub-21.

Segundo a publicação transalpina, a lista onde figura a 'maestrina' do Benfica vai ser reduzida a 10 jogadores em 15 de outubro, seguindo-se a votação por parte de 40 jornalistas internacionais especializados, além de diretores dos jornais desportivos e televisões italianos.

Kika Nazareth, de 19 anos, com 20 internacionalizações e quatro golos marcados por Portugal, concorre, entre outras, com a espanhola Vicky Lopez (FC Barcelona, Esp), a alemã Brand (Wolfsburgo, Ale), a francesa Bahlouli (Lyon, Fra), a sueca Hanna Bennison (Everton, Ing), as italianas da Juventus Arcangeli e Ferrara ou a australiana Fowler (Manchester City, Ing).

A Liga espanhola é a que tem mais representantes no rol de concorrentes, com três, seguindo-se os campeonatos inglês, francês e italiano, todos com duas candidatas.