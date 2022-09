Espanha prepara embate com Suíça à espera de um deslize de Portugal

A Espanha recebe a Suíça este sábado, para a Liga das Nações. A seleção espanhola pretende segurar a liderança do grupo antes do jogo com Portugal, na próxima semana.

Ambos os países são protagonistas da luta acérrima pelo primeiro lugar do grupo 2 da Liga das Nações. Portugal está a um ponto do país vizinho e, em caso de deslize de ambas as partes, este sábado, as contas podem sofrer um revés.

A seleção espanhola defronta a Suíça em busca da vitória, encarada como quase obrigatória pelo conjunto espanhol.

Eric Garcia, jogador do Barcelona, agradece a confiança do selecionador ao escolhê-lo para integrar o lote de jogadores que irão estar presente nos dois embates que se seguem. O atleta garante estar feliz e motivado e revela que sempre que entra em campo tem como objetivo devolver a Luís Enrique a confiança que lhe foi depositada.

Em caso de vitória espanhola este fim de semana, no embate da próxima terça-feira, frente a Portugal, a ‘La Roja’ apenas necessitará de um ponto para carimbar a passagem às meias de finais da competição.