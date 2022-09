Sorteio dita os oito grupos da Taça da Liga

A sorteio foram os 34 clubes das competições profissionais de futebol participantes na edição de 2022/23 da Taça da Liga, que foram distribuídos por oito grupos - seis com quatro equipas e dois com cinco.

Grupo A

FC Porto, FC Vizela, GD Chaves, GD Mafra

Grupo B

Sporting, Marítimo, Rio Ave, SC Farense

Grupo C

Benfica, Moreirense, FC Penafiel, Estrela da Amadora

Grupo D

SC Braga, Paços de Ferreira, Casa Pia AC, CD Trofense

Grupo E

Gil Vicente, Portimonense, CD Nacional, SC Covilhã

Grupo F

Vitorio SC, Boavista, B SAD, Vilafranquense

Grupo G

Santa Clara, Arouca, CD Feirense, Leixões SC, UD Oliveirense

Grupo H

FC Famalicão, Estoril Praia, CD Tondela, AC Viseu, SCU Torreense (estreia)

A primeira fase da 16.ª edição da Taça da Liga está agendada entre 18 de novembro e 17 de dezembro, seguindo-se os quartos de final, a uma mão, entre 20 e 23 de dezembro, e a ‘final four’, em Leiria, de 24 a 28 de janeiro de 2023.

O Benfica é o recordista de triunfos na competição, com sete, mais três do que o Sporting, que venceu as últimas duas edições, num historial que conta ainda com Sporting de Braga, com dois títulos, Moreirense e Vitória de Setúbal, com um cada.