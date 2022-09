Prova de triatlo na Serra da Estrela para mostrar a recuperação após os fogos

Às primeiras horas da manhã o nevoeiro não ofuscou a beleza natural do espelho de água no Vale do Rossim, na Serra da Estrela, mas obrigou a atrasar a ajustar a prova de natação o primeiro segmento do Estrela Xtreme.

A natação foi o primeiro desafio de um conjunto de três. Os triatletas trouxeram à Serra da Estrela familiares e amigos, um balão de oxigénio para uma montanha que ainda se recompõe de um verão devastador.

Motivados uns pela competição, outros para ganharem experiência os atletas seguem a pedalar num percurso de 105 quilómetros que aproveita o relevo do Parque natural da Serra da Estrela.

E coragem para enfrentar a montanha imensa e exigente que conduz pelo asfalto num claro teste aos limites, mas também à capacidade de superar a memória dos incêndios do Verão e das derrocadas dos últimos dias.

Na segunda edição do Estrela Xtreme que ligou os concelhos de Gouveia a Manteigas o espírito de competição não passou ao lado da natureza que se mantém intacta.

Os 21 km de corrida foram feitos na maioria por trilhos num convite à descoberta dos encantos da serra da Estrela numa espécie de semente lançada para uma nova edição agendada para o próximo ano.