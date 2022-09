As marcas no rosto de Ronaldo em destaque no treino da Seleção

Fernando Santos orientou esta segunda-feira o último treino antes do decisivo embate frente à Espanha, a contar para a Liga das Nações. Cristiano Ronaldo apresentou-se no campo de treinos do Sporting de Braga ainda com marcas bem visíveis do choque sofrido na última partida, diante da República Checa.

A Seleção Nacional treinou esta segunda-feira pela última vez antes do confronto com a Espanha, marcado para terça-feira às 19:45. A equipa das quinas lidera o grupo A2 da Liga Nações e está a apenas um ponto das próxima fase da competição.

A sessão de treino ficou marcada pelas mazelas presentes na face de CR7, fruto do choque com Vaclik, guarda-redes checo, durante o jogo do último sábado.

O guardião adversário saiu da baliza e colidiu com o craque português, deixando-o a sangrar. Ronaldo ficou queixoso mas terminou a partida, após ser assistido pela equipa médica.