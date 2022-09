Selecionador espanhol deixa aviso a Portugal

A seleção espanhola tem de vencer Portugal para estar na final-four da Liga das Nações, depois de ter perdido a liderança do grupo contra a Suíça.

O treinador espanhol, Luís Enrique, assumiu em conferência de imprensa que a seleção espanhola vai entrar em campo frente a Portugal “como se fossem os quartos-de-final do Mundial no Qatar”. Só a vitória interessa ao conjunto espanhol para poder avançar para a próxima fase da Liga das Nações, uma vez que a ‘La roja’ ocupa o segundo lugar do grupo A2, depois de ter perdido com a Suíça na jornada passada.

Para o embate com Portugal, Luís Enrique garante que esteve atento ao último jogo da equipa de Fernando Santos e arriscou alguns palpites quanto ao onze inicial. Apostou numa troca de laterais e na continuidade dos “indiscutíveis”.

Pablo Sarabia, habituado ao futebol português depois da passagem pelo Sporting, espera um bom espetáculo de futebol e elogia a qualidade da seleção portuguesa.