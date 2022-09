Conselho de Disciplina da FPF multa Benfica, Henrique Araújo e Rui Pedro Braz

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) multou o Benfica em 64.770 euros pela prática de seis infrações disciplinares. O clube já reagiu, afirmando que este órgão “perdeu toda a credibilidade”

A multa resulta das declarações feitas pelo jogador Henrique Araújo, depois do jogo Rio Ave-Benfica B, e pelo diretor desportivo Rui Pedro Braz, na sequência do Benfica-Sporting, na última época.

As críticas à arbitragem levaram o diretor a pagar uma multa de 1.020 euros, enquanto o jogador terá de pagar 535 euros. Além da multa Henrique Araújo foi ainda castigado com um jogo de suspensão.

A FPF afirma que em causa está a "ofensa à honra ou consideração de agentes de arbitragem".

O Benfica já reagiu ao castigo aplicado pelo Conselho de Disciplina da FPF. O clube “repudia veemente o castigo aplicado” a Henrique Araújo. Afirma tratar-se de “uma decisão inaceitável face ao teor das declarações” e “mais um ato de total desrespeito pelo Benfica”.

“Os jogadores do Benfica estão comprometidos e empenhados com o Clube, com os objetivos imediatos que se avizinham, e o seu foco e ambição em nada se vão alterar com mais esta provocação por parte deste Conselho de Disciplina que já perdeu toda a credibilidade”, pode ainda ler-se no comunicado.