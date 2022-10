Pimenta dedica vitórias aos portugueses "pelo apoio e carinho"

O canoísta Fernando Pimenta dedicou este domingo os dois títulos mundiais de maratonas conquistados em Ponte de Lima "aos portugueses", por todo o "apoio e carinho" que sempre lhe dedicaram.

"Estes dias em Ponte de Lima foram incríveis, com milhares e milhares de pessoas num apoio e carinho que nos emocionaram. Estes dois títulos vão para eles", disse o limiano, que se sagrou campeão mundial na short race, na quinta-feira, e, este domingo, em K2 na distância longa em equipa com José Ramalho.

Em regata acompanhada por muitos milhares de pessoas nas margens do Rio Lima, Pimenta e Ramalho cumpriram este domingo 29.800 metros em 1:58.04,39 horas, superando os espanhóis Miguel Llorens e Alberto Plaza, segundos a 6,01 segundos, e os irmãos noruegueses Eivid e Amund Vold, terceiros a 11,04.

Pimenta assumiu que voltou a sentir "algumas dificuldades nos antebraços e coxas", mas manteve a calma.

"Depois, o José já me tinha dito que no sprint final ninguém nos ganharia. Coordenámos muito bem as coisas, fizemos excelentes portagens, onde podemos perder as provas", destacou.