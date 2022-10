United sofre goleada contra o City com Cristiano Ronaldo no banco

Ao intervalo, o United já perdia por 4-0, o que motivou a saída de vários adeptos que assistiam ao jogo no estádio. A equipa onde joga Cristiano Ronaldo – que não saiu do banco durante todo o jogo – só conseguiu marcar o primeiro aos 56 minutos.

O Manchester United sofreu, este domingo, uma goleada no jogo contra o Manchester City. Perdeu por 6-3, uma diferença que só conseguiu reduzir já perto do final da partida.

O City não se deixou assustar e marcou dois seguidos: um aos 64 e outro aos 72 minutos. A resposta do United chegou aos 84 minutos e mesmo antes do final do jogo (aos 90+1) fez o terceiro.

Cristiano Ronaldo não foi escolhido por Erik tem Hag para entrar nesta partida, no entanto o United contou com dois portugueses: Diogo Dalot e Bruno Fernandes. No City jogavam também os lusos Bernardo Silva e João Cancelo.