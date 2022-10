Renato Sanches falha regresso ao Estádio da Luz

O médio português Renato Sanches vai falhar o regresso ao Estádio da Luz, em Lisboa, ficando de fora, devido a lesão, da partida com o Benfica, da Liga dos Campeões de futebol, informou esta terça-feira o Paris Saint-Germain.

"Renato Sanches, lesionado no adutor direito no último encontro, não vai viajar para Lisboa com a equipa. Regressará aos treinos no final da semana", lê-se no sítio do campeão francês na Internet.

Além do médio formado no Benfica, também o defesa francês Kimpembe vai falhar a partida do Estádio da Luz, na quarta-feira, da terceira jornada do Grupo H.

Sanches, que se transferiu esta temporada para os parisienses, esteve quase um mês sem jogar devido a problemas físicos, acabando por regressar no sábado à competição.

Contudo, o internacional português acabou por estar apenas 16 minutos em campo - entrou aos 72 e saiu aos 88 -, saindo lesionado.

Ao contrário de Renato Sanches, devem viajar para Lisboa os portugueses Nuno Mendes, Vitinha e Danilo, que fará, ao lado do treinador Christophe Galtier, a antevisão da partida, hoje às 19:15.