Vítimas da tragédia na Indonésia homenageadas pela UEFA

A UEFA anunciou esta terça-feira que será reservado um momento de silêncio antes do pontapé de saída dos jogos por si organizados esta semana, em memória das vítimas dos trágicos acontecimentos no Estádio Kanjuruhan, na Indonésia.

"Este momento de silêncio acontecerá em todos os jogos da UEFA esta semana (Liga dos Campeões, Liga Europa, Liga Conferência e 'play-off' de acesso ao Mundial feminino de 2023)", refere o organismo numa nota publicada no seu site na Internet.

A tragédia, que no sábado provocou a morte de pelo menos 131 pessoas, aconteceu depois de cerca de 3.000 adeptos do Arema FC terem invadido o relvado após a derrota frente ao rival Persebaya Surabaya (2-3) e entrado em confronto com as forças de segurança, que por sua vez utilizaram gás lacrimogéneo.