Benfica vence Caldas nos penáltis e segue na Taça de Portugal

O Benfica visitou e venceu, este sábado, o Caldas nos penáltis, após empate no tempo regulamentar e prolongamento (1-1), na terceira pré-eliminatória da Taça de Portugal.

Os golos no Campo da Mata, nas Caldas da Rainha, só apareceram na segunda parte. As “águias” adiantaram-se no marcador aos 53 minutos com um golo de Petar Musa.