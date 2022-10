Real Madrid vence Barcelona e isola-se na liderança da Liga espanhola

Igualados na frente antes do desafio no Santiago Bernabéu, os “merengues” foram mais fortes ante um conjunto catalão que nos oito jogos anteriores apenas tinha sofrido um golo, encaixando agora três num encontro em que o defesa Eric Garcia, com erros comprometedores, ‘ajudou’ ao êxito rival.

Com tudo em aberto, o jogo podia ter mudado completamente não fosse Fati, aos 87, errar por pouco o seu remate acrobático, com o penálti que surgiu depois a sentenciar a partida.

O Real Madrid lidera agora, isolado, com 25 pontos, mais três do que o Barcelona, com o terceiro lugar, que vale 19 pontos, a ser repartido pelo Atlético Madrid, que no sábado ganhou 1-0 em Bilbau, e a Real Sociedad, que se impôs por 2-1 em Vigo, com o português Gonçalo Paciência, que entrou aos 79 para os galegos, a ser expulso aos 90+4’.