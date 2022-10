Flamengo conquista Taça do Brasil pela quarta vez

O Flamengo conquistou na quarta-feira a Taça do Brasil em futebol pela quarta vez, ao vencer o Corinthians, do português Vítor Pereira, nos penáltis (6-5), após 1-1 nos 90 minutos, na segunda mão da final, no Maracanã.

Depois do empate a zero na Neo Química Arena, em São Paulo, há uma semana, Pedro deu vantagem aos locais, aos sete minutos, mas, aos 82, o suplente Giuliano restabeleceu a igualdade, forçando a 'lotaria', numa prova sem prolongamento.

O 'mengão' repetiu os sucessos de 1990, 2006 e 2013, deixando para trás o Corinthians (1995, 2002 e 2009) e igualando no terceiro lugar do 'ranking' o Palmeiras, que soma quatro cetros (1998, 2012, 2015 e 2020), o último sob o comando de Abel Ferreira.