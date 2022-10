Francisco Montes conquista bronze nos Mundiais de natação para Síndrome de Down

O português Francisco Montes conquistou hoje a medalha de bronze na prova dos 1.500 metros dos Mundiais de natação para pessoas com Síndrome de Down, que decorrem em Albufeira, elevando para 27 o número de pódios lusos.

Francisco Montes, que conseguiu a sua primeira medalha individual na 10.ª edição dos Mundiais DSISO (Organização Internacional de Natação para Síndrome Down), cumpriu em 23.49,49 minutos as 60 piscinas, uma vez que a competição se disputa numa piscina de 25 metros, ficando bem próximo do recorde nacional (23.49,27), que lhe pertence.

O nadador português, que já tinha conquistado uma medalha de ouro com a estafeta de 4x200 metros livres, terminou a prova dos 1.500 metros atrás do britânico Mark Evens (22.23,59), e do mexicano Giovanni Hernandez (23.05,09), que conseguiram o ouro e a prata, respetivamente.

O bronze de Francisco Montes, nadador da Associação de Desporto Adaptado do Porto (ADADA), eleva para 27 o número de medalhas conseguidas por Portugal a meio da última jornada da competição.

Na sessão da tarde, seis nadadores portugueses marcarão presença em finais.

A 10.ª edição do Mundial DSISO de natação adaptada e natação artística junta cerca de 200 atletas, entre os quais 10 portugueses, de 24 países.

Na natação adaptada para pessoas com Síndrome de Down, os atletas competem divididos em duas classes, consoante o grau da doença, de origem genética e da área da deficiência intelectual.