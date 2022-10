Audi vai entrar no Mundial de Fórmula 1 em parceria com a Sauber

A Audi escolheu a escuderia Sauber para a sua estreia na Fórmula 1 na temporada de 2026, anunciou esta quarta-feira o construtor alemão, em comunicado.

A parceria entre esta marca do grupo Volkswagen e a equipa suíça já era esperada desde o final do mês de agosto, após o anúncio do fim da ligação da Alfa Romeo com a Sauber após a temporada de 2023.

A Audi prevê deter uma participação no grupo Sauber, selando assim a sua associação com a experiente equipa helvética, que já conta cerca de 30 anos no Mundial de F1.