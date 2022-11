Benfica diz adeus à Youth League após goleada do Maccabi Haifa

O Benfica despediu-se da Youth League de futebol de 2022/23, na qual defendia o troféu conquistado na época passada, com uma goleada por 6-2 sobre o Maccabi Haifa, na sexta e última jornada do grupo H.

Os golos marcados em Netanya por Franculino Djú (22 e 31 minutos), Hugo Félix (48), Ivan Lima (62), João Rego (65) e Eissat (69), na própria baliza, não impediram as águias de terminar no terceiro lugar da poule e ficar afastada da prova que replica o modelo da Liga dos Campeões.

O Benfica, que tinha perdido com os israelitas no Seixal, por 1-0, totalizou sete pontos, menos três do que a Juventus e menos cinco relativamente ao Paris Saint-Germain, que ainda hoje decidem que será o vencedor do grupo e seguirá diretamente para os oitavos de final, sem ter de passar pelo play-off.