Carlos Carvalhal é o novo treinador do Celta Vigo

O português Carlos Carvalhal é o novo treinador da equipa de futebol do Celta Vigo, sucedendo ao argentino Eduardo Coudet, tendo assinado um contrato até 2024, anunciou hoje o clube espanhol, no seu site oficial.

"Carlos Carvalhal será o treinador do Celta até junho de 2024, após o acordo alcançado com o clube nas últimas horas. O treinador português chega à equipa 'azul-celeste' apoiado de uma vasta experiência e com uma carreira marcada por notáveis sucessos", lê-se na nota publicada pelo clube galego.