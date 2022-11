Cristiano Ronaldo agarrado por Mings reagiu e gerou confusão em campo

O Manchester United, com Cristiano Ronaldo a titular, fez esquecer a retoma, com uma entrada desastrosa e perdeu na visita ao Aston Villa (3-1), em jogo de estreia de Unai Emery na formação de Birmingham.

No Villa Park, Erik Ten Hag mostrou, uma vez mais, ter feito as 'pazes' com o internacional português e deu-lhe a titularidade, apenas a quarta vez esta época na 'Premier', com Cristiano Ronaldo a entrar de início, bem como Diogo Dalot.

CRISTIANO RONALDO EM CONFRONTO COM MINGS

No segundo tempo, num lance da formação de Erik ten Hag, Ronaldo foi agarrado por Mings, central da equipa da casa, e o craque português reagiu. Gerou-se uma confusão entre os dois jogadores em campo, que valeu um cartão amarelo a Cristiano Ronaldo.