Miguel Oliveira considera que tinha "potencial para mais" em Valência

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) admitiu este domingo que tinha "potencial para mais", após terminar o Grande Prémio da Comunidade Valenciana, última prova da temporada, na quinta posição.

A corrida deste domingo marcou, também, a despedida do piloto luso da equipa KTM.

"É um momento emotivo . É uma despedida de vários anos de colaboração com a KTM, de muitas conquistas, de muitas emoções partilhadas, boas e más, mas o nosso desporto é assim mesmo. Não deixei nenhuma gota de suor por gastar", disse Miguel Oliveira, em declarações à Sport TV.

O piloto natural de Almada termina a ligação de sete anos com a marca austríaca, marcada por "altos e baixos".

Miguel Oliveira concluiu o campeonato na 10.ª posição.

"Neste grupo tão de elite, com a mota que tivemos, com os altos e baixos, o 10.º lugar não é mau", sublinhou.

O piloto português explicou, ainda, que no início da corrida sentiu problemas com o pneu dianteiro.

"O quinto lugar de hoje dá aquela sensação que já sabíamos, que íamos ter potencial para mais. Até oito voltas do fim andei com a pressão demasiado alta no pneu dianteiro. É praticamente impossível ultrapassar assim e estive quase a cair diversas vezes", frisou.