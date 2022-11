A comitiva do Manchester United soube da transmissão e do conteúdo da entrevista de Cristiano Ronaldo este domingo, quando se preparava para sair de Londres rumo a Manchester, depois de vencer o Fulham, equipa treinada por Marco Silva. De acordo com a Sky Sports, todos ficaram "extremamente desapontados" com o conteúdo e o timing das declarações do jogador português.



Numa entrevista arrasadora, Cristiano Ronaldo diz que se sente traído pelo Manchester United e diz que há pessoas que o querem ver fora do clube. O jogador afirma também que o clube está parado no tempo desde a saída de Alex Ferguson.

"Tentaram forçar a minha saída, não foi apenas o treinador, mas também pessoas da direção. Senti-me traído e senti que se tentaram livrar de mim. As pessoas devem saber a verdade e senti-me traído. Senti que algumas pessoas não me queriam no Manchester United não só esta época, como na anterior", afirmou.

A entrevista ao jornalista Piers Morgan no canal TalkTV com duração de 90 minutos só será transmitida na quarta e quinta-feira, mas um excerto foi divulgado este domingo pelo jornal The Sun.

"Os adeptos devem saber a verdade. Eu quero o melhor para o clube. É por isso que vim ao Manchester United. Mas há algumas coisas que não ajudam a alcançar o nível superior como o do Manchester City, Liverpool e agora o Arsenal. Um clube com esta dimensão deveria estar no topo. Adoro o Manchester United, adoro os adeptos, eles estão sempre do meu lado. Mas se querem fazer diferente, têm de mudar muitas, muitas coisas", acrescentou.

O avançado ficou de fora dos últimos dois jogos dos "red devils" e inicia agora a fase de preparação para o Mundial do Qatar.

De acordo com a Sky Sports, o jogador português foi informado quinta-feira que não seria titular no jogo de domingo frente ao Fulham e que de imediato comunicou ao clube que estava doente.

O Manchester United venceu o Fulham por 2-1, com o golo decisivo de Garnacho ao minuto 93. Sem Cristiano Ronaldo e Dalot, os “red devils” tiveram grandes dificuldades para derrotar a equipa de Marco Silva.

Os outros golos da partida foram apontados por Eriksen (Man. United) e Daniel James (Fulham).

