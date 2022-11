Cristiano Ronaldo falou pela primeira vez sobre a morte de um dos filhos. O jogador português diz que foi o pior momento da sua vida.

Um dos gémeos do avançado português e da namorada Georgina Rodríguez morreu durante o parto, em abril deste ano. O anúncio foi feito pelo jogador numa publicação na rede social Instagram.

“É com a mais profunda tristeza que anunciamos que o nosso bebé morreu. É a maior dor que qualquer pai ou mãe podem sentir. Só o nascimento da nossa bebé nos dá força para enfrentar este momento com alguma esperança e felicidade. Gostaríamos de agradecer aos médicos e enfermeiros por todo o cuidado e apoio prestados. Estamos devastados com esta perda e gentilmente pedimos privacidade neste momento difícil. Nosso menino, és o nosso anjo. Vamos amar-te para sempre”, escreveu o casal, na altura.