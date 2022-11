Portugal sagra-se campeão do mundo de equipas em trampolim individual

Diogo Abreu, Pedro Ferreira e Lucas Santos são os atletas que ficam na história como os autores do feito de subir ao lugar mais alto do pódio mundial, totalizando 13 pontos, mais um do que a França, prata com 12, enquanto a Alemanha fechou o pódio, com nove.

Em equipas tumbling, Vasco Peso, André Palma, João Saraiva e Rafael Pinheiro conseguiram o quinto posto, enquanto Diana Gago, Maria Carvalho, Rita Abrantes e Margarida Carreiro foram responsáveis pelo quarto posto em duplo minitrampolim.

A dupla Diogo Abreu/Pedro Ferreira qualificou-se para a final de trampolim sincronizado, enquanto Vasco Peso avançou para as meias de tumbling.

Na quinta-feira, Diogo Cabral, André Dias, João Félix e José Domingues tinham assegurado a prata no duplo minitrampolim, com uma pontuação de 10.000, menos dois pontos do que a Espanha, campeã com 12.000, com o pódio a ficar completo com os Estados Unidos, com os mesmos 10.000 pontos dos lusos.