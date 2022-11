João Félix quer deixar o Atlético de Madrid já em janeiro. A imprensa espanhola adianta que há quatro clubes interessados no internacional português.



Bayern Munique, PSG, Manchester United e Chelsea são, para já e de acordo com a imprensa espanhola, os principais candidatos na corrida por João Félix.

O jogador português de 23 anos já terá informado o agente Jorge Mendes da vontade de deixar Madrid onde, sobretudo esta época, não tem sido feliz.



"A época não estava a ser como eu esperava, agora para o fim em termos individuais já correu melhor e já me deu mais confiança e chego aqui da melhor maneira, o mais preparado possível, para ajudar Portugal a conquistar o campeonato do Mundo."

Félix foi titular no primeiro jogo de Portugal contra o Gana. Marco e mereceu elogios do treinador Diego Simeone, com quem tem uma relação conturbada.



"Já tinha dito, é o torneio ideal para ele, curto, onde se vê a beleza, a velocidade e onde ficamos fascinados com um jogador como ele. Jogou com muita personalidade, ajudou a equipa quando precisava e participou nos três golos.", disse Diego Simeone.



De acordo com A Marca, é também esta relação difícil que motiva a saída do internacional português, que quer jogar mais.

O Atlético estará disponivel para vender o jogador que lhes custou 126 milhões de euros.

Depois do desastre na Liga dos Campeões, o último lugar do grupo, o clube precisa de um encaixe financeiro para equilibrar as contas.