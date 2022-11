FC Porto anunciou erradamente morte do antigo médico Domingos Gomes

O FC Porto noticiou esta segunda-feira a morte do antigo médico do clube, Domingos Gomes, “com base numa fonte hospitalar”, mas acabou por desmentir essa informação.

Os “dragões” publicaram inicialmente um comunicado, no site do clube, onde davam conta do falecimento de Domingos Gomes, uma nota apagada poucos minutos depois.

Mais tarde, num novo comunicado, os “azuis e brancos” lamentaram “a notícia infundada da morte do antigo médico do clube” e deixaram um pedido de desculpas.

Leia abaixo o comunicado do FC Porto na íntegra:

"O artigo publicado às 16h22 no site oficial do FC Porto - intitulado “Morreu Domingos Gomes” - não corresponde à verdade. A notícia foi escrita com base numa fonte hospitalar, que, felizmente, se revelou falsa. O FC Porto pede humildes desculpas ao próprio, à família e a todos os sócios e adeptos, com o desejo que o dr. Domingos Gomes continue de boa saúde por muitos anos."

Num post na rede social Facebook, Bernardino Barros, reconhecido adepto portista e comentador do Porto Canal, deixou igualmente um pedido de desculpas “por ter avançado uma notícia que o Porto Canal avançou, sem confirmar a veracidade da mesma”.