Pelé garante que se sente forte e com esperança

Pelé está internado, mas diz que se sente forte e com esperança. Para já, não há confirmação hospitalar de que os tratamentos de quimioterapia foram suspensos, avançou a imprensa brasileira.

Aos 82 anos, Pelé está internado e não é certa a gravidade da situação clínica. Nas redes sociais, o antigo jogador diz que se sente forte e com esperança e indica que continua a fazer o tratamento de sempre, enquanto acompanha a seleção brasileira no campeonato do mundo.

De acordo com o comunicado do hospital, Pelé está estável e a responder bem aos tratamentos, tanto à infção respiratória como ao tumor no colón.