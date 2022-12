O treinador português António Oliveira é o novo técnico do Coritiba, num contrato válido até final de 2023, comunicou, esta terça-feira, o clube brasileiro de futebol, adiantando que a apresentação acontecerá na quarta-feira.

António Oliveira, de 40 anos, filho do antigo treinador do Benfica Toni, estará como técnico na sua quarta equipa no futebol brasileiro, depois de ter sido adjunto no Santos, adjunto e principal no Athletico Paranaense, e principal no Cuiabá.