Fórmula 1: Andrea Stella assume cargo de diretor desportivo da McLaren

Seidl sai "para abraçar um novo projeto" , lê-se no comunicado da McLaren. Andrea Stella já faz parte da McLaren desde 2015, primeiro como responsável pelas operações de corrida, depois como diretor de desempenho e, desde 2019, como diretor executivo.

O italiano Andrea Stella substitui, com efeitos imediatos, o alemão Andreas Seidl como diretor desportivo da McLaren na Fórmula 1, anunciou esta terça-feira a equipa.

"Estou contente pelo facto de o Andrea assumir o papel de diretor desportivo e liderar o nosso programa técnico e operacional. É muito talentoso, experiente e respeitado na nossa equipa, com bastante experiência em liderança na Fórmula 1", disse o norte-americano Zack Brown, diretor executivo (CEO) da escuderia.

"Sinto-me um privilegiado por assumir o cargo de diretor desportivo da McLaren. Agradeço ao Zack pela confiança e a todos os colegas que sempre me apoiaram. Estamos conscientes da quantidade de trabalho à nossa frente para voltar a levar a equipa aos primeiros lugares", disse Stella.

Andrea Stella começou a sua carreira na Fórmula 1 na Ferrari, como engenheiro de desempenho do alemão Michael Schumacher, primeiro, e do finlandês Kimi Raikkonen e do espanhol Fernando Alonso, depois.

Já Andreas Seidl despediu-se com palavras de encorajamento.

"Conseguimos alguns bons resultados e vou ter sempre boas recordações de Monza [onde conseguiu a única vitória, com o australiano Daniel Ricciardo]. A equipa está numa boa trajetória", frisou.

O alemão deverá rumar à Alfa Romeo, onde pode substituir Frederic Vasseur (de saída para a Ferrari).