Líder dos "Super Dragões" multado em dois mil euros

O líder da claque Super Dragões, Fernando Madureira, foi multado em 2.000 euros por ameaçar o árbitro do jogo Marítimo B-Canelas, em maio de 2021, de acordo com a decisão judicial a que a Lusa teve hoje acesso.

Num jogo disputado à porta fechada, devido à pandemia de covid-19, Fernando Madureira insultou o árbitro do encontro da segunda jornada da Série 4 de acesso à Liga 3 do Campeonato de Portugal de 2020/21, que terminou com a vitória dos insulares, por 4-3.

De acordo com a decisão judicial, Madureira, que além de liderar a claque de apoio ao FC Porto era jogador do Canelas, assistiu ao referido jogo na bancada do estádio madeirense, por estar a cumprir castigo federativo, tendo sido apresentado como dirigente do clube nortenho.

Depois de condenado em 2021 pela Autoridade de Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD) a uma multa de 2.000 euros, acrescida das custas do processo (76,5 euros), por incumprimento do uso de correção, moderação e respeito dos agentes desportivos, que tem uma moldura penal entre os 750 e os 5.000 euros, Madureira apresentou um recurso.

No entanto, este apelo foi considerado improcedente, tendo a decisão judicial, de 11 de novembro último, transitado agora em julgado.

Fernando Madureira cumpriu até 26 de outubro uma pena de cinco meses de interdição de frequentar recintos desportivos, também pela APCVD, pelo comportamento em quatro jogos da I Liga, entre 2018 e 2020.