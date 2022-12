Sergio Busquets despede-se da seleção espanhola

"Gostaria de anunciar que, depois de quase 15 anos e 143 jogos, chegou a hora de dizer adeus à seleção espanhola", escreveu Busquets, jogador do FC Barcelona, nas suas redes sociais.

O médio Sergio Busquets, de 34 anos, anunciou esta sexta-feira a intenção de deixar de representar a seleção espanhola de futebol, com a qual se sagrou campeão mundial em 2010 e europeu em 2012.

Busquets, que marcou presença no Mundial Qatar 2022, disse sentir-se "honrado" por representar o seu país, e garantiu que sempre tentou fazer "com que todos se sintam importantes, ajudando todos e lutando pelo mesmo objetivo, com experiências únicas, inesquecíveis e históricas".

"Tem sido uma honra representar o meu país e levá-lo ao mais alto nível, ter sido campeão do mundo e da Europa, ser capitão e disputar tantos jogos, com mais ou menos sucesso, mas dando sempre o meu máximo", afirmou o icónico médio do FC Barcelona.

Sergio Busquets é o terceiro jogador com mais partidas ao serviço da seleção, atrás de Sergio Ramos, que soma 180 internacionalizações, e do guarda-redes Iker Casillas (167).

O médio, natural de Sabadell, na Catalunha, foi o único representante da seleção espanhola que se sagrou campeão mundial em 2010 e europeu em 2012, a marcar presença no Qatar.

No Mundial 2022, 'La Roja' foi afastada nos oitavos de final por Marrocos, que na fase seguinte se impôs à seleção portuguesa.