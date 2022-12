Vem aí um novo Mundial de Clubes: arranca em 2025 com 32 equipas

Um novo Mundial de Clubes foi hoje anunciado pelo Presidente da FIFA. A primeira edição será em 2025 e terá 32 equipas de todos os continentes.

Foi na conferência de imprensa de balanço do Mundial do Qatar, em Doha, que o presidente da FIFA, Gianni Infantino, anunciou a criação de uma competição inédita que terá início em 2025, repetindo-se a cada quatro anos.

O modelo é em tudo semelhante ao do Mundial de seleções, com a exceção de que será disputado por clubes. O líder da organização máxima do futebol anunciou que a prova contará com a a participação de 32 equipas provenientes dos vários continentes, mas ainda não se sabe quantos emblemas de cada continente integrarão a primeira edição.

“Claro que os pormenores quanto ao local ainda têm de ser discutidos, acordados e decididos, mas o torneio com 32 equipas irá para a frente, como um Mundial, à semelhança deste [Mundial do Qatar], com 32 equipas”, revelou Infantino.



O local também ainda não foi anunciado mas tudo aponta para que seja jogado na América do Norte, uma vez que o Mundial de seleções realiza-se no ano seguinte, justamente nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

Esta não é propriamente uma novidade, visto que a FIFA já planeava alargar a competição de clubes que atualmente se disputa com sete equipas. A alteração deveria ter ocorrido em 2021, com 24 emblemas em disputa do título, contudo, a pandemia atrasou os planos.